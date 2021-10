Eine Frau wird mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen das Coronavirus geimpft. (Archivbild)

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Das Robert Koch-Institut hat die aktuellen Coronazahlen veröffentlich. Die Inzidenz ist demnach erneut etwas gestiegen und liegt nun bei 64,3.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Vergleich zum Vortag erneut etwas gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Freitagmorgen mit 64,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 63,0 gelegen, vor e