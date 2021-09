Verkehrssünder müssen mit deutlich höheren Strafen rechnen.

imago images/Steinach

Berlin/Bremen. Nach langer Zeit ist es nun soweit: Die Neuregelung des Bußgeldkatalogs tritt wohl noch in diesem Jahr in Kraft. Autofahrer müssen nun deutlich tiefer in die Tasche greifen, wenn sie gegen die Regeln verstoßen.

Für Verkehrssünder wie Raser wird es aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr deutlich teurer werden. Das gilt zum Beispiel auch für Parkverstöße. Radfahrer und Fußgänger sollen besser geschützt werden. Nach einem langen Streit zwischen B