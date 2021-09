Nach einer Corona-Infektion schied Lukas Podolski aus der "Supertalent"-Jury aus.

imago images/Future Image/Christoph Hardt

Köln. Wegen einer Corona-Infektion war Fußball-Star Lukas Podolski als Juror in der Talentshow "Das Supertalent" ausgefallen. Jetzt gab der Sender RTL bekannt, dass er in den Liveshows wieder Teil der Jury sein wird.

Fußballer Lukas Podolski kehrt nach seinem zeitweisen Ausfall wegen einer Corona-Infektion in wenigen Wochen in die Jury der RTL-Show "Das Supertalent" zurück. "Er wird in den Live-Shows von 'Das Supertalent' wieder am Jurypult sitzen", tei