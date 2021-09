Tornado an der Kiellinie reißt Menschen ins Wasser – mehrere Schwerverletzte

Leser Maurice Gauger konnte den Tornado über Kiel fotografieren.

Maurice Gauger

Kiel. Die plötzlich auftretende Windhose verlagerte sich in Richtung Ostufer. Dabei wurden mehrere Dächer beschädigt. Auch Menschen wurden verletzt.

An der Kiellinie in der Landeshauptstadt sind am Mittwochnachmittag sieben Menschen durch das plötzliche Auftreten einer Windhose verletzt worden. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage von shz.de. Vier Passanten seien leicht, drei s