Ein LKA-Mitarbeiter sitzt an einem Rechner, um Kinderporno-Straftäter zu ermitteln,

dpa/Rolf Vennenbernd

Neumünster. In Schleswig-Holstein sind Ermittler am Mittwoch zu diversen Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie ausgerückt.

Aufgrund von Verfahren wegen des Besitzes und Verbreitens von Kinderpornografie haben Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mehr als 30 Wohnungen in den Kreisen Segeberg und Rendsburg-Eckernförde sowie in Neumünster durchsucht.