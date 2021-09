Blumen und ein Schild mit ihrem Namen liegen in Gedenken an die getötete Sarah Everard am Musikpavillon in Clapham Common.

Han Yan/dpa

London. Im aufsehenerregenden Fall um den Mord an der Londonerin Sarah Everard hat die Anklage schwere, bislang unbekannte Vorwürfe gegen den geständigen Täter erhoben.

Der Polizist habe eine "falsche Festnahme" unter Verweis auf einen Verstoß der 33-Jährigen Londonerin Sarah Everard gegen Lockdown-Regeln vorgetäuscht, sagte Staatsanwalt Tom Little am Mittwoch vor dem Londoner Strafgericht Old Bailey. Dabe