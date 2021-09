Polizei nimmt vier Mitarbeiter eines Impfzentrums in Aachen fest

Jörn Martens

Aachen. Haben Mitarbeiter eines Aachener Impfzentrums Originalunterlagen in Rucksäcken entwendet? Dieser Verdacht besteht – vier mutmaßliche Täter wurden festgenommen.

In Aachen sind vier Mitarbeiter eines Impfzentrums festgenommen worden. Es bestehe der Verdacht, dass sie sich möglicherweise in betrügerischer Absicht Originalunterlagen angeeignet hätten, sagte am Mittwoch eine Polizeisprecherin. Genauere