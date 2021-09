Eine Seniorin steht, gestützt auf ihren Rollator, vor einem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wiesbaden. Die Gesellschaft altert, die Zahl der Seniorenhaushalte steigt deutlich. Immer mehr ältere Menschen leben nach dem Tod ihrer Lebenspartner allein.

Die Zahl der alleinlebenden älteren Männer und Frauen in Deutschland steigt. So wohnten im vergangenen Jahr rund 5,9 Millionen Menschen ab 65 Jahren alleine. Das ist etwa jeder Dritte (34 Prozent) in dieser Altersgruppe, wie das Statistisch