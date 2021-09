In Altötting waren drei Kinder nach dem Tod des Vaters tagelang auf sich allein gestellt.

Friso Gentsch/dpa

Altötting . Drei Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren mussten miterleben, wie ihr alleinerziehender Vater starb. Auf sich gestellt lebten sie tagelang mit dem Toten.

Drei kleine Kinder haben in einem kleinen Ort im oberbayerischen Landkreis Altötting mehrere Tage neben ihrem gestorbenen Vater gelebt. Die Tante der Mädchen habe den Mann nach einigen Tagen gefunden, bestätigte am Dienstag die Polizei in B