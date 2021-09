Gestapelte Steine stehen in Minden mitten auf der Straße.

Polizei Minden-Lübbecke

Hüllhorst. Die Polizei Minden-Lübbecke ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr: Auf einer Straße in Hüllhorst haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag eine große Pyramide aus Pflastersteinen gebaut.

