Tropensturm in Thailand - Überflutungen und Tote

Straßen wurden zu Flüssen.

Phobthum Yingpaiboonsuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Bangkok. Mehrere Provinzen wurden in Thailand inzwischen zum Katastrophengebiet erklärt. Sechs Menschen sind durch den Tropensturm bereits ums Leben gekommen.

Schwere Regenfälle haben in Teilen Thailands Sturzfluten und schwere Überschwemmungen ausgelöst.Seit Ende vergangener Woche seien sechs Menschen ums Leben gekommen, fünf davon in der Zentralregion Lopburi und einer in Phetchabun im Norden,