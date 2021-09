Mehrere Verletzte bei Explosion in Göteborg

Ein Feuerwehrmann ist nach der Explosion im Einsatz.

Bjorn Larsson Rosvall/TT News Agency/AP/dpa

Göteborg. Am frühen Morgen hallt ein Knall durch Göteborg. Auf die Explosion folgen Flammen, manche Bewohner eines Mehrfamilienhauses retten sich durch die Fenster. Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht.

Bei einer kräftigen Explosion mit anschließendem Feuer sind in der schwedischen Großstadt Göteborg zahlreiche Menschen verletzt worden, mehrere davon schwer. Die Detonation ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagmorgen in