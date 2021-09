Rettungskräfte eilen zu einem Wohnhaus in Göteborg, wo sich eine Explosion ereignet hat.

imago images/TT/BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Göteborg. In der schwedischen Stadt Göteborg läuft ein Großeinsatz. Am Dienstagmorgen gab es eine Explosion im Stadtteil Annedal. Es gibt mehrere Verletzte.

In der schwedischen Großstadt Göteborg hat es eine größere Explosion mit mutmaßlich mehreren Schwerverletzten gegeben. Die Detonation ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil An