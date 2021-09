Eine Mitarbeiterin sortiert noch unbenutzte Behälter für einen PCR-Gurgeltest in einem Testcenter für Corona-Schnelltests (Antigentest) und Corona-PCR-Tests.

Christian Charisius/dpa

Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland leicht zurückgegangen. Die Anzahl der Todesfälle ist im Wochenvergleich jedoch wieder angestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist leicht gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 60,3 an.Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 61,7 geleg