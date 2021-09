Die Unfallstelle, an der das abgestürzte Flugzeug an einem Waldrand liegt, ist abgesperrt.

Nicolas Schäfers/dpa

Wald. Ein einmotoriges Kleinflugzeug stürzt nahe der Gemeinde Wald ab. Ein Mann stirbt, ein weiterer wird schwer verletzt. Ermittler versuchen, die Ursache zu klären.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Waldgebiet nahe der bayerischen Gemeinde Wald im Landkreis Ostallgäu ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt, wie die Polizei Kempten am späten Montag