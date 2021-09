Im Missbrauchsprozess gegen R. Kelly haben die Geschworenen den früheren Pop-Superstar für schuldig befunden. (Archivbild 2019)

Amr Alfiky/AP

New York. Seit Jahrzehnten gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen R. Kelly. Der einstige Pop-Superstar hat sie immer zurückgewiesen. Jetzt befand eine Jury Kelly für schuldig. Eine lange Strafe droht.

Im Missbrauchsprozess gegen R. Kelly haben die Geschworenen den früheren Pop-Superstar in allen neun Anklagepunkten für schuldig befunden. Das verkündeten die sieben Männer und fünf Frauen am Montag an einem Gericht in New York. Der 54-Jähr