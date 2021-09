In Seniorenheim: Unwissentlich Haschischpflanze angebaut

Ein Marienkäfer sitzt auf einer Cannabispflanze (Symbolfoto).

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Krumbach (Schwaben). Eine 91-Jährige zieht auf ihrem Balkon in einem Seniorenheim in Schwaben Pflanzen. Eine davon wird ihr jedoch von der Polizei abgenommen - nach einiger Überzeugungsarbeit.

Eine 91-Jährige hat auf ihrem Balkon in einem Seniorenheim in Bayerisch-Schwaben unwissentlich eine Haschischpflanze gezogen. Eine Mitarbeiterin des Heims in Krumbach im Landkreis Günzburg hatte das Gewächs mit einem verdächtigen Aussehen b