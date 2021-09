Riesenpartys mit 40 000 Teilnehmern in Barcelona

In der katalanischen Hauptstadt haben sich am Wochenende Zehntausende junge Leute zu riesigen Partys getroffen.

Thiago Prudencio/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Barcelona. Die Corona-Lage in Spanien ist entspannt, es darf gefeiert werden. Aber bei etlichen Riesenpartys in Barcelona gab es auch Randale und Gewalt.

In der katalanischen Hauptstadt Barcelona haben sich am Wochenende Zehntausende junge Leute zu riesigen Partys unter freiem Himmel getroffen. Anlass war das Stadtfest La Mercè, das zu Ehren der Stadtpatronin La Mercè jeweils am 24. Septembe