Bergungsarbeiten nach der Kollision der Kleinbahn Molli mit einem Wohnmobil in Wittenbeck.

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Wittenbeck. Schwerer Unfall der Molli-Bahn: Sie stößt an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Wohnmobil zusammen. Der Fahrer stirbt noch am Unfallort an seinen Verletzungen, die Beifahrerin ist schwer verletzt.

Bei einem Zusammenstoß der Dampflokbahn Molli mit einem Wohnmobil in Höhe Wittenbeck (Landkreis Rostock) ist am Sonntag ein 72-Jähriger ums Leben gekommen. Seine ein Jahr jüngere Beifahrerin sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeispre