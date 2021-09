Ehe für alle: Volksabstimmung in der Schweiz eindeutig

In der Schweiz haben 62,1 Prozent bei der Volksabstimmung für die Ehe für alle gestimmt. (Symbolbild)

Manuel Geisser/imago images

Bern. Als eines der letzten Länder in Westeuropa hat die Schweiz für die Ehe für alle gestimmt. Obwohl das bereits beschlossen worden war, brauchte es nun noch eine Volksabstimmung zur Bestätigung.

Als eines der Schlusslichter in Westeuropa erlaubt nun auch die Schweiz die Ehe für alle. Der Vorstoß von Kritikern, die dies verhindern wollten, ist am Sonntag bei einer Volksabstimmung deutlich gescheitert. Nach Auszählung der Stimmen in