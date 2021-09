Die Daten des RKI am Sonntag zeigen: Die Corona-Zahlen bleiben stabil

imago images/Future Image

Berlin. Die Zahlen der Pandemie stabilisieren sich hierzulande. So zeigen die Daten des Robert Koch-Instituts, dass die Sieben-Tage-Inzidenz auf demselben Niveau bleibt – ein gutes oder eher schlechtes Zeichen?

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat es im Vergleich zum Vortag kaum Dynamik gegeben. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 61,4 an. Zum Vergleich: Am