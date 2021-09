Die Sieben-Tage-Inzidenz geht in Deutschland seit rund zwei Wochen zurück.

Moritz Frankenberg/dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 60,6 an. Tendenziell geht die Zahl somit seit rund zwei Wochen zurück. Am Vortag