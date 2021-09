Ein Zug ist während des Rangierens an einer Weiche aus dem Gleis gesprungen.

Polizei/dpa

Wolfsburg. Ein Zug gerät in Wolfsburg beim Rangieren auf ein falsches Gleis. Einige Waggons entgleisen, rammen einen Strommast und reißen eine Oberleitung runter - vermutlich ein Millionenschaden.

Das Entgleisen eines Zugs in Wolfsburg hat am Freitag zu erheblichen Ausfällen und Verspätungen geführt. Nach dem Rangierunfall am frühen Morgen konnten Fernzüge den Hauptbahnhof nicht mehr anfahren.Zahlreiche Züge wurden umgeleitet, wie ei