Zwei Gerichtsmediziner am Tatort auf dem Bugs Bottom Feld.

Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Reading. Im Juli waren die beiden Jugendlichen schuldig gesprochen worden. Jetzt wurde das Strafmaß verkündet.

Wegen Mordes an einem 13-jährigen Jungen müssen zwei Jugendliche in England lange hinter Gitter. Ein Gericht in der Stadt Reading verurteilte die erst 14-Jährigen Teenager am Freitag zu 13 und 12 Jahren Haft in einer Einrichtung für jugendl