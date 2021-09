Spanien will La Palma zu Katastrophengebiet erklären

Der Vulkanausbruch auf der kleinen Kanaren-Insel La Palma hat Hunderte Häuser zerstört - eines ist jedoch auf wundersame Weise verschont geblieben.

Emilio Morenatti/AP Pool/dpa

Madrid/La Palma. Das Kabinett in Madrid will Anfang der neuen Woche zusammenkommen, um Beschlüsse zu Hilfsmöglichkeiten und Wiederaufbau zu beschließen. Der Cumbre Vieja spuckte indes weiter Asche, Rauch und Lava aus.

Spanien will die von einem Vulkanausbruch betroffene Kanareninsel La Palma zum Katastrophengebiet erklären und einen umfangreichen Wiederaufbauplan ausarbeiten. Das kündigte Regierungschef Pedro Sánchez am Freitag auf La Palma an. Das Kabin