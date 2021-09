Deutschland streicht ein weiteres Urlaubsziel von der Corona-Risikoliste.

imago images/Westend61

Berlin. In den meisten Ländern und Regionen sinken die Corona-Zahlen deutlich. So auch in einer beliebten Urlaubsregion der Deutschen. Diese steht nun nicht mehr auf der Corona-Risikoliste.

Frankreich wird ab Sonntag mit Ausnahme einiger Überseegebiete von der Bundesregierung nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet geführt. Als letzte französische Region in Europa wird dann das bei Touristen beliebte Gebiet Provence-Alpes-Côte