Das tut weh: Bei einem Abschiedsbesuch in ihrem ehemaligen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel von einem australischen Loris im Vogelpark Marlow gebissen.

dpa/Georg Wendt

Marlow. Angela Merkel besuchte überraschend am Donnerstag noch einmal ihren alten Wahlkreis in Greifswald. In einem nahegelegenen Vogelpark zeigt sich ungewöhnlich offen, tierlieb und gut gelaunt.

Ob Wellensittiche, Nymphensittiche, Zebrafinken oder Papageien – die Bundeskanzlerin stand am Donnerstag im Vogelpark Marlow hoch im Kurs: Ganze Schwärme von knallbunten Lori-Papageien umflatterten Angela Merkel am Donnerstag und fraße