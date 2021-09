Blaue Schleifen hängen zum Gedenken an Gabby Petito in ihrer Heimatstadt Blue Point.

Brittainy Newman/FR171797 AP/dpa

Denver. Welche Rolle spielt der mittlerweile verschwundene Freund im Fall Gabby Petito? Das örtliche FBI sucht nach dem jungen Mann - nun auch mit Haftbefehl.

Gegen den verschwundenen Freund der mutmaßlich getöteten Gabby Petito in den USA ist Haftbefehl erlassen worden. Das teilte das örtliche FBI in Denver mit. Der 23-Jährige werde wegen Bankbetrugs gesucht, hieß es in einem entsprechenden Geri