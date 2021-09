2014 trat das kanadische Model Linda Evangelista noch selbstbewusst vor die Kameras. Eine spätere Beauty-OP missglückte. Jetzt mag sie sich nicht mehr zeigen.

AFP/GIUSEPPE CACACE

New York City. Die Laufsteg-Ikone der Achtziger und Neunziger sei "nicht wiederzuerkennen" – das sagt Linda Evangelista über sich selbst in einem aufwühlenden Post an ihre Fans.

Das ehemalige Supermodel Linda Evangelista ist nach eigenen Angaben durch eine Schönheits-OP "brutal entstellt". Ein Eingriff zur Fettreduzierung sei nach hinten losgegangen und habe "das Gegenteil von dem bewirkt, was er versprach", wandte