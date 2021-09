Im neuen "Phantastische Tierwesen"-Film steht die Familiengeschichte von Albus Dumbledore, gespielt von Jude Law, im Fokus. (Archivbild)

London. "Harry Potter"-Fans können sich freuen: Endlich steht ein Starttermin für die Fortsetzung der "Phantastische Tierwesen"-Reihe fest – der Film kommt drei Monate früher als erwartet in die Kinos.

Lange haben Fans darauf gewartet: Die Produktionsfirma Warner Bros. Pictures hat am Mittwoch den Starttermin des neuen "Phantastische Tierwesen"-Streifens bekanntgegeben. Der dritte Teil der Reihe kommt am 15. April 2022, also an Karfreitag