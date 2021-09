Motsi Mabusedenkt über einen Umzug nach Großbritannien nach.

Frankfurt/London. Die Tänzerin und Castingshow-Jurorin will möglicherweise mit ihrer Familie Deutschland verlassen. Das erwägt sie nicht zuletzt ihrer kleinen Tochter zuliebe.

Die Tänzerin und Entertainerin Motsi Mabuse denkt ihrer Tochter zuliebe über einen Umzug nach Großbritannien nach. „Meine Tochter ist das einzige schwarze Kind in ihrer Kindergarten-Gruppe und ich will nicht, dass das für immer so bleibt“,