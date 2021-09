Blumen, Kerzen und Botschaften an das Opfer an der Tankstelle in Idar-Oberstein.

Thomas Frey/dpa

Idar-Oberstein. Bei der Tat von Idar-Oberstein gab es nach neuesten Erkenntnissen Augenzeugen. Unterdessen hat die AfD eine Mitschuld an der Radikalisierung von „Querdenkern“ von sich gewiesen.

Der tödliche Schuss auf einen Kassierer in einer Tankstelle in Idar-Oberstein ist von Augenzeugen beobachtet worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.Nähere Angabe