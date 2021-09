Blumen, Kerzen und Botschaften an das Opfer an der Tankstelle in Idar-Oberstein.

Thomas Frey/dpa

Idar-Oberstein. Der Fall löste bundesweit Entsetzen aus. Ein 49-Jähriger soll einen 20-jährigen Kassierer einer Tankstelle erschossen haben, nachdem ihn dieser auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte.

Der tödliche Schuss in einer Tankstelle in Idar-Oberstein ist von Augenzeugen beobachtet worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.Die Ermittlungen zu der Tat vom S