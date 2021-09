Deutsche Bahn: Lebensgefahr durch manipulierten Stromstecker im ICE. (Symbolbild)

imago images/Arnulf Hettrich

Leipzig . Die Berührung des manipulierten Stromsteckers im ICE hätte zu schweren Verletzungen führen können.

Ein Unbekannter hat in einer Steckdose in einem ICE der Bahn einen auf gefährliche Weise präparierten Stecker platziert. Wie die Bundespolizei am Mittwoch in Leipzig mitteilte, hätte eine Berührung aufgrund der angelegten Spannung von 230 V