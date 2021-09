New York - hier werden Millionäre gemacht.

Frank Franklin II/AP/dpa

New York. In einer Pizzabude kann man nicht nur seinen Hunger stillen. In einer Pizzabude kann man auch ein Vermögen machen.

Ein Lottoschein aus einer Pizzabude mitten in Manhattan hat einem Glückspilz einen Gewinn von 432 Millionen Dollar (etwa 370 Millionen Euro) beschert.Der Schein habe als einziger alle sechs Gewinnziffern richtig gehabt, teilten die Veransta