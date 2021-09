Berlin. Die Aldi-Unternehmen Aldi Nord und Aldi Süd gehen in der Regel getrennte Geschäftswege. Doch in einem Segment machen sie überraschend gemeinsame Sache – Kunden dürfen sich freuen.

Wer einmal durch Deutschland reist und auf dieser Tour bei Aldi-Märkten Halt macht, dürfte deutliche Unterschiede erkennen. Denn Aldi Nord und Aldi Süd sind auf dem Papier zwei Unternehmen und mehr oder weniger unabhängig voneinander. Doch nun will man mehr Synergien schaffen. Wie die "Lebensmittel Zeitung" berichtet, bauen Aldi Nord und Aldi Süd einen gemeinsamen Onlineshop auf, der für ganz Deutschland einheitlich sein soll.

Die Aldi-Unternehmen bieten bereits ihre Produkte online an, jedoch passen Aldi Nord und Aldi Süd ihr Angebot an die Wohnregion ihrer Kunden an. Genau das soll sich jetzt ändern. Heißt: Produkte, die bislang nur Aldi Süd angeboten hatte, werden mit dem neuen Online-Shop bundesweit verfügbar und lieferbar sein.

Zudem sollen sich die Lieferzeiten offenbar deutlich verkürzen. Die Aldi-Unternehmen wollen entsprechend die Waren länger verfügbar haben, auch die Logistik wolle man optimieren. Allerdings beschränkt sich das gemeinsame Angebot ausschließlich auf Non-Food-Produkte wie Elektronik- und Alltagsartikel. Allerdings vermutet die "Lebensmittel Zeitung" dahinter einen ersten Schritt für ein einheitliches Angebot für Lebensmittel. Das neue Portal ersetzt das bisherige Angebot "Aldi liefert"