Polizei und Feuerwehr retteten Kinder aus einem Waldgebiet.

imago images/Die Videomanufaktur

Ludwigsburg. Als sich zwei Kinder unbemerkt nach einem Restaurant-Besuch von ihren Eltern entfernten, fanden sie sich in einem Wald nähe der Autobahn wieder – ein Mädchen war dabei lebensgefährlich gestürzt.

Polizei und Feuerwehr haben nach einer nervenaufreibenden Suche zwei verirrte Kinder in der Nähe von Stuttgart gerettet. Das 13 Jahre alte Mädchen befand sich nach einem Sturz in einem lebensbedrohlichen Zustand, wie die Polizei am Mit