Studenten trösten sich gegenseitig während einer Versammlung nach der Schießerei auf dem Campus der Staatlichen Universität Perm.

Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Perm. Ein Student in der russischen Stadt Perm hat am Montag um sich geschossen und sechs Menschen getötet. Die Zahl der Verletzten ist inzwischen gestiegen.

Die Zahl der Verletzten nach dem Amoklauf an einer Universität in der russischen Stadt Perm am Ural ist auf 37 gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Region vom Mittwoch sind darunter Betroffene, die sich erst später an Ärz