An dieser Aral-Tankstelle in Idar-Oberstein erschoss ein Maskenverweigerer einen 20-jährigen Kassierer.

dpa/Christian Schulz

Idar-Oberstein. Wegen eines Streits um die Maskenpflicht in der Corona-Pandemie hat in Idar-Oberstein ein Tankstellen-Kassierer sein Leben verloren. Nun rückt der Hintergrund des Verdächtigen in den Fokus.

Nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Maskenpflicht prüft die Polizei die Aktivität des Verdächtigen in den sozialen Medien. Es seien sehr viele Hinweise dazu eingegangen, sagte ein Sprecher des Polize