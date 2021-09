Die Gesundheitsämter melden dem RKI binnen eines Tages 10.454 Neuinfektionen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin. Weiterhin sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist geringer als noch vor einer Woche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 65,0 an. Am Vortag hatte der Wert bei 68,5 gelegen, vor eine