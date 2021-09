Menschen in Bus bedroht - Festnahme nach Großeinsatz auf A 9

Polizisten und Helfer stehen mit ihren Fahrzeugen auf der Autobahn 9.

Ralph Goppelt/Vifogra/dpa

Greding. Was mit einem Streit zwischen Fahrgästen in einem Reisebus begann, endet in einem Großeinsatz der Polizei. Die mutmaßliche Geiselnahme gibt auch Stunden später noch Rätsel auf.

Nach Morddrohungen und einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Reisebus auf der Autobahn 9 in Bayern ermittelt die Polizei weiter zu der Tat.Sonderkräfte der Polizei hatten am Dienstagabend nach einem stundenlangen Großeinsatz auf der A 9 z