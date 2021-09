Großeinsatz auf A9 - Verdächtiger in Klinik untergebracht

Polizisten und Helfer stehen mit ihren Fahrzeugen auf der Autobahn 9.

Ralph Goppelt/Vifogra/dpa

Greding. Der Tatverdächtige ist inzwischen in einer psychiatrischen Fachklinik sein. Er soll am Dienstagabend u.a. in einem Reisebus einen 20-Jährigen unvermittelt angegriffenund gegen den Kopf getreten haben.

Nach einem Großeinsatz auf der Autobahn 9 ist der 30 Jahre alte Tatverdächtige in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht worden. Ein Ermittlungsrichter habe einen Unterbringungsbefehl erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft