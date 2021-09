Auf der A9 in Bayern gab es wegen einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Reisebus einen SEK-Einsatz.

Ralph Goppelt/Vifogra/dpa

Greding. Mutmaßliche Geiselnahme in einem Reisebus auf der A9 in Bayern: Bei einem SEK-Einsatz auf der Autobahn wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Reisebus hat die Polizei am Dienstagabend auf der Autobahn 9 zwischen Hilpoltstein und Greding in Bayern einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 30-Jährige soll Morddrohungen ausgestoßen haben. E