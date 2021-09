Zieht Angela Merkel nach Hamburg? Das ist dran am Gerücht

Eine Pappfigur von Angela Merkel auf einer Dachterrasse an der Hamburger Außenalster: Zieht die Kanzlerin nach der Wahl in die Hansestadt?

imago images/Chris Emil Janßen

Hamburg. Kanzlerin Angela Merkel wurde in Hamburg geboren und hält sich gerne in der Hansestadt auf. Zieht sie nach der Wahl auch in die Elbmetropole?

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Spekulationen über einen Umzug nach Hamburg eine Absage erteilt. "Ich zieh auch nicht nach Hamburg, was manchmal gesagt wird", sagte Merkel am Dienstag auf Rügen während einer Abschieds