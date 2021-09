Maskenverweigerer erschießt Verkäufer an Tankstelle: Was bislang bekannt ist

Idar-Oberstein: An dieser Aral-Tankstelle erschoss ein Maskenverweigerer einen 20-jährigen Kassierer.

dpa/Thomas Frey

Idar-Oberstein. Ein Verkäufer an einer Aral-Tankstelle in Idar-Oberstein wurde von einem Maskenverweigerer erschossen. Was über die Tat, Waffe und Opfer bekannt ist.

Wegen eines Streits um die Maskenpflicht in der Corona-Pandemie hat in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) ein Tankstellen-Kassierer sein Leben verloren.Lesen Sie dazu: Todesschuss wegen Maskenpflicht: Verfassungsschützer nicht überrascht