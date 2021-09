"Luxusdinner" in New York: Bolsonaro muss Pizza auf Straße essen

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro bestellte sich in New York eine Pizza – musste sie dann aber auf dem Bürgersteig essen.

imago images/Francisco Stuckert

New York City. Zur UN-Generaldebatte reiste Jair Bolsonaro nach New York, wo strenge Corona-Regeln gelten. Weil dort nur Geimpfte in Restaurants dürfen, musste der brasilianische Präsident seine Pizza auf dem Bürgersteig verspeisen.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro musste bei einer Reise nach New York seine Pizza auf dem Bürgersteig essen, weil er offenbar nicht gegen Covid-19 geimpft ist. Das schrieb der Lateinamerika-Korrespondent des "Guardian", Tom Phill