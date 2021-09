Eine medizinische Mitarbeiterin der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen bereitet eine Impfung vor. (Archivbild)

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die 7-Tage-Inzidenz ist in Deutschland erneut leicht rückläufig. Die Todeszahlen sind im Wochenvergleich angestiegen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 68,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 71,0 gelegen, vor einer Woche bei 81,1.Die Gesundheitsämter in Deutsch