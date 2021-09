Frauenleiche in Hamm gefunden - 27-Jähriger festgenommen

Zwei Stofftiere, Kerzen und Sonnenblumen sind an dem kleinen See in Hamm abgelegt worden.

Guido Kirchner/dpa

Hamm. Die Leiche einer jungen Frau wird in Hamm gefunden. Das Gewaltopfer ist nur spärlich bekleidet. Ein Mann wird festgenommen. Eine Aktion mit Tauchern bleibt erfolglos.

Nach dem Fund der Leiche einer jungen Frau in Hamm ist ein 27-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen worden. Die 25-Jährige war am Sonntag tot und nur spärlich bekleidet in einer Grünanlage gefunden worden.Die Obduktion weise auf ein „ge