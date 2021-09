Tödlicher Unfall: Falschfahrer krachte auf A5 in Auto

Die Autobahn 5 gleicht nach nach einem Unfall einem Trümmerfeld.

Christoph Lorenz/5vision.media/dpa

Friedberg. Vier Menschen sterben bei dem Unfall auf der Autobahn 5 in Hessen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass dafür ein Falschfahrer verantwortlich ist. Wichtige Fragen sind noch offen.

Ein Falschfahrer hat nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler den schweren Unfall mit vier Toten auf der Autobahn 5 bei Friedberg in Hessen verursacht. Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Gießen sei am frühen Sonntagmorgen in falscher Fahr