Studenten springen auf der Flucht vor dem Amokläufer aus den Fenstern.

Alexey Romanov/dpa

Perm. Ein bewaffneter Mann stürmt zum Wochenbeginn eine Hochschule im russischen Perm und tötet mehrere Menschen. Es ist nicht der erste derartige Angriff auf eine Bildungseinrichtung in Russland in diesem Jahr.

Ein Mann hat in der russischen Stadt Perm am Ural in einer Universität um sich geschossen und sechs Menschen getötet, wie das Gesundheitsministerium am Montag der Agentur Interfax zufolge mitteilte. Zuvor war von acht Toten die Rede gewesen